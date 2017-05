Visto che ci sono cose immonde, comprese le spiegazioni, ti abbiamo trascritto il testo di Tu t’e scurdat’ ‘e me di LIBERATO, così puoi cantarlo meglio o farci degli status corretti sui social.

Scennim’ a Mergellin’

Nun ne parlamm’ cchiu’

‘E cinc’ ra matin’

It’s me and you ’

Na rosa ‘e cient’ spin’

Sei mise senz’ ‘e te

Na botta rint’o cor’

Tu t’e scurdat’ ‘e me

In gir’ a Mergellin’

Te port’ addo’ vuo’ tu

Nu miez’ pacchettin’

It’s me and you ’

Na rosa e cient’ spin’

Si stong’ senz’ ‘e te

Ca piogg’ rint’ ‘o core

Tu t’e scurdat’ ‘e me

(Ritornello)

Tu t’e scurdat’ ‘e me

Tu t’e scurdat’ ‘e me

Tu t’e scurdat’ ‘e me

(Strofa 2)

Care ‘ngopp’ ‘o golf’ ‘na stell’

Chiov’ ‘ngopp’ a Procida

E tu t’e scurdat’ ‘e me

Guard’ ‘e fuoc’ abbasc’ Furcell’

Chiov’ ‘n gopp’ a Nisida

E tu t’e scurdat’ ‘e me

Chiure ll’uocchie par’ ‘cchiu bell’

Chiov’ ‘n gopp’ a Procida

E tu t’e scurdat’ ‘e me

Ce stann’ ‘e fuoc’ abbasc’ Furcell’

Chiov’ ‘n gopp’ a Nisida

E tu t’e scurdat’ ‘e me

Poi jamme a Marechiar’

Te port’ addo’ vuo’ tu

Parlamm’ chianu chian’

It’s me and you

Na fest’ a Trentaremi

‘O scur’ è tutt’ blu

Parlamm’ chianu chian’

It’s me and you

Ballamm’ ‘n facc’ ‘o mar

Te port’ addo’ vuo’ tu

Parlamm’ chianu chian’

It’s me and you

Na festa a Trentaremi

‘O scur’ è tutt’ blu

Parlamm’ chianu chian’

Tu t’e scurdat’ ‘e me

(Ritornello)

Tu t’e scurdat’ ‘e me

Tu t’e scurdat’

Tu t’e scurdat’ ‘e me

(Bridge)

Car’ ‘ngopp’ ‘o golf’ ‘na stella

Guard’ ‘e fuoc’ abbassc’ Furcell’

(Strofa 3)

Nu’ gir’ a Marechiar’

Te port’ addo’ vuo’ tu

Parlamm’ chianu chian’

It’s me and you

Na festa a Trentaremi

‘O scur’ è tutt’ blu

Parlamm’ chianu chian’

It’s me and you

Ballamm’ ‘nfacc’ ‘o mar

Te port’ addo’ vuo’ tu

Parlamm’ chianu chian’

It’s me and you

Na festa a Trentaremi

‘O scur’ è tutt’ blu

Parlamm’ chianu chian’

Tu t’e scurdat’ ‘e me

(Interludio)

Cient’ bombe

Ma nun sent’ ‘a bott’

Ie cu’ tte ce so’ rimast’ asott’

(Ritornello)

Tu t’e scurdat’ ‘e me

Tu t’e scurdat’ ‘e me

I love you peccere’

Tu t’e scurdat’ ‘e me