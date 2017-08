I ragazzi di INCISO ti regalano il Summer Summer Mix Pack

Il Summer Summer Mix Pack è il tuo pacchetto vacanze all inclusive, la borsa frigo in cui tenere in fresco le vitamine di stagione, la borsetta di vimini con tutto il necessaire da portare sotto l’ombrellone.

Cinque mixati ghiacciati da ascoltare e scaricare durante le vacanze estive, confezionati dai ragazzi di INCISO e accompagnati dalle morbide illustrazioni di Burrnd.

Non devi far altro che schiacciare qui e goderti queste dieci ore di andamento lento, tintarella e tuffi a bomba.

Assaggino? Premi Play.