Un po’ di cose successe nell’ultimo periodo se parliamo di Hip-Hop

Eccoci tornati al nostro appuntamento per il recap hip hop dopo la piccola pausa del mese scorso.

Sembra proprio che seppur siamo in periodo di vacanze, i nostri artisti non hanno intenzione di fare una pausa dalle pubblicazioni.

Il materiale è così tanto che davvero si fa fatica a decidere di cosa parlare e cosa tralasciare…

Certo, dal mese di giugno è impossibile non citare almeno minimamente Sfera Ebbasta che pubblica il video di “Tran Tran”, l’enfant prodige Capo Plaza che pubblica “#Allenamento 3”, il sequel dell’ 1 e il 2 che nel frattempo hanno già superato 2 milioni di visualizzazioni su YouTube, senza dimenticare Rkomi che pubblica “Apnea”, prima solo in formato audio e poi anche in video.

Meritano poi sicuramente almeno una menzione, Mecna con la pubblicazione del video di “Malibu” e Samuel Heron con “Bella” che molto probabilmente è destinata a diventare una delle hit di questa estate.