Spotify ha pubblicato, in collaborazione con la Figure 1, una playlist con tutti i brani più ascoltati dai chirurghi in sala operatoria che è in pratica la compilation della storia del rock.

Rassicurante (no?) sapere che mentre un bisturi ti attraversa le carni, il tuo chirurgo ascolta Cocain di Eric Clapton oppure Sweet Child ‘O Mine dei Guns N’ Roses.