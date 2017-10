Scopri Barberini con Le Balene

Dopo l’esordio assoluto con L’ultima notte, oggi vi presentiamo in anteprima Le balene, secondo brano di Barberini, giovane cantautrice romana in rampa di lancio. Il suo album di debutto omonimo – prodotto e arrangiato da Filippo Dr. Panico – uscirà nei prossimi mesi ma nel frattempo è già possibile intravederne le qualità. Atmosfere rarefatte dream-pop e un soffice cantato in lingua madre sono gli ingredienti principali di una proposta suadente ed evocativa.

Adesso non vediamo l’ora di scoprire tutto il resto.

Foto dell’articolo di Andrea Martinucci

Foto del video di Barberini