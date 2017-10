Il vinile di Halloween di DJ Aladyn

DJ Aladyn, mostro sacro del turntablism italiano, ha pensato di farti un regalo in questo orrorifico 31 di ottobre.

Si tratta di un vinile limited edition che è la colonna sonora della graphic novel Scary Allan Crow in uscita per Edizioni Inkiostro.

L’atmosfera è chiaramente da brivido ma questo vinile color blood 180gr è davvero un gioiellino da collezione.

Tracklist

Lato A

1. Introduction

2. Chapter I

3. The Terror Begins

4. Chapter II

5. Chapter III feat. The Spooky Scientists

6. Interlude I

Lato B

1. Chapter IV

2. Interlude II

3. Chapter V

4. It’s Not A Dream

5. Chapter VI

6. End Title feat. Roberto Pace

Compralo qui.