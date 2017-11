Danny Il Campione ti augura un buon Venerdì 17

Chi può nascondersi dietro a questo curioso nome, se non un ragazzo di Roma che ha deciso di inseguire i propri sogni e trasferirsi a Londra per studiare musica?

“Venerdì 17” è allo stesso tempo un racconto e una lettera d’amore, o per usare le parole di Danny Il Campione “il regalo alla persona a cui tengo di più, fatto il giorno prima che si trasferisse”.

Il pezzo nasce in una 500 gialla alle porte di Fiumicino, in un giorno di maggio in cui il polline sembra aver preso il sopravvento, con il naso in su a guardare gli aerei in partenza proprio come Verdone in “Acqua e sapone”.

Tre mesi dopo quel giorno Danny ha raggiunto la sua ragazza e oggi, data consacrata alla sfiga, decide di far uscir il pezzo.

La canzone spacca, quindi non c’è bisogno di dirgli buona fortuna, ma piuttosto meglio citarlo e augurargli ‘buon viaggio’, quello nel pericoloso, ma stupendo mondo della musica.