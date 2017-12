Fidati di me – Il nuovo video di Angelo Sicurella è bellissimo

YUKI O, ultimo album di Angelo Sicurella, è uscito il 17 novembre e qui è dove ti abbiamo parlato dei dischi che lo hanno influenzato.

Oggi invece ti presentiamo in anteprima il video di Fidati di me che è, a nostro avviso, un inno alla bellezza che è sempre lì davanti ai nostri occhi anche quando non siamo capaci di vederla.

Ma noi vi assicuriamo che è impossibile restare immobili all’ascolto di un brano synth pop di tale portata e non accorgersi di quei “mondi che non vedi mai”, che sono lì a portata di sguardo (come dei soprammobili di porcellana).