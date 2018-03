La traccia Goodbye, tratta dall’ultimo album di Porches The House, ora ha anche un video in cui è protagonista lo stesso Aaron Maine.

L’azione si svolge essenzialmente su due piani: un piccolo e desolato stage dal quale Maine regala un’intima performance e una piscina in cui tuffarsi e nuotare senza neppure liberarsi dai vestisti.

La direzione del video è di Nicholas Harwood e Aaron Maine.