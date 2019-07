Oberdan sta cercando di Espandersi

“Espandersi parla di una storia vissuta senza preoccupazioni, di abbandonarsi all’enfasi del momento anche quando dura solo per un’estate. Nel video abbiamo cercato di rappresentare il personaggio di un cowboy postmoderno, il risultato è una pubblicità del Cornetto Algida, ma diretta da Sergio Leone“. Questo è il video di Espandersi, nuovo brano di Oberdan (Leonardo Antinori), che in uno scenario onirico dipinge una storia d’amore dal sapore western. Il brano, a metà tra techno e dream pop, ci ricorda un po’ il primo Cosmo e siamo sicuri che te lo porterai dietro per un po’ perché è, essenzialmente, una bella hit.