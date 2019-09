Il 27 settembre dovrebbe uscire il nuovo lavoro di Kanye West intitolato Jesus Is King. Prima dell’attesissima release, il rapper ha voluto rendere omaggio alla sua città ambientandovi l’ultimo Sunday Service: così, sotto il cielo uggioso di Chicago, Kanye ha cantato col suo coro gospel e anche con l’amico Chance The Rapper che ha dato il suo contributo durante il brano Ultralight Beam da The Life of Pablo.