Ascolta Mattoni, nuovo disco di NIGHT SKINNY

Per l’uscita del suo quarto progetto da solita, Mattoni, il producer Night Skinny ha pensato di chiamare a raccolta 26 tra i rapper più influenti del panorama italiano: Fabri Fibra, Rkomi, Noyz Narcos, Luchè, Lele Blade, Franco126, per citarne alcuni.

Il lancio del disco sarà accompagnato da una serie di instore previsti per questo mese nelle città di Milano, Roma, Napoli e Termoli: Night Skinny e IUTER presenteranno una capsule collection disegnata da Daniel Sansavini per IUTER e dedicata all’ultimo lavoro dell’artista.

In quel contesto ci saranno birrette e dj set, nonché la possibilità di comprare la copia fisica dell’album, la capsule con IUTER (due felpe con cappuccio, due t-shirt, un pantalone di tuta e un set di patch) e incontrare Night Skinny.

Sono previsti anche ospiti a sorpresa ma non possiamo dirvi di più.

DATE INSTORE:

13/9 IUTER Store (Milano)

14/9 One Block Down (Roma)

16/9 London Vomero (Napoli)

19/9 Soul Street (Termoli)