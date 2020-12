Te lo aspettavi? In un anno che non finiva mai è arrivato dicembre.

Tutto sommato è una bella notizia, una bella notizia con un sottotesto: DEVI INIZIARE A PENSARE AI REGALI DI NATALE.

Siccome ti vediamo che è una settimana che annaspi ma stai sempre allo stesso punto, abbiamo pensato di venirti in aiuto selezionando, anche per quest’anno qualche simpatica idea regalo per far felici gli appassionati di musica come te.