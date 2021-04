Incantesimo sul lago con Ceri, Ginevra e Tatum Rush

Ceri e Ginevra hanno pubblicato il video della live session della loro traccia collaborativa, Non lo farei mai.

Insieme, l’ultimo EP di Ceri, è uscito via Undamento lo scorso venerdì. Lo sapete quanto amiamo tutta la family e quanto ci piace il lavoro di Ceri, sempre un passo avanti e mai uno fuori posto.

Delle sette tracce del nuovo EP, cinque sono collaborazioni dove la materia di Ceri incontra le parole di Coez, Franco126, See Maw, Ginevra e Colombre.

Quella con Ginevra si intitola Non lo farei mai ed era già fiabesca di suo. Poi oggi è uscito il video della loro live session girata dal maestro Tatum Rush ad aggiungere un altro po’ di incanto alla storia. Il live è ambientato nella villa di Tatum in Svizzera in riva al lago, in una location mozzafiato in cui Ceri e Ginevra ci suonano questo brano delicatissimo che parla di amicizia e di fiducia reciproca.

Ceri, sulla collabo con Ginevra:

“Iniziare un qualcosa con qualcuno che non si conosce è sempre molto difficile e, quando Ginevra è venuta in studio da me la prima volta, io e lei ci eravamo parlati solo su whatsapp.

Avevo scoperto la sua musica durante il lockdown e subito avevo capito che avremmo dovuto fare qualcosa insieme quindi la contattai per chiederle se voleva partecipare a Insieme.

Le spiegai di che cosa volevo parlare e lei fu molto brava ad aprirsi alla mia visione senza cambiare se stessa.

“Non lo farei mai” parla dell’amicizia e della fiducia reciproca, la stessa che bisogna avere quando si vuole costruire qualcosa insieme agli altri.

La canzone ci piaceva così tanto che abbiamo deciso di andare a suonarla dal nostro amico Tatum che ci ha filmato”

Guarda la live session:

Aspetta che l’incantesimo non è finito qui, perché c’è Tommy Biagetti che ha documentato tutto con una serie di scatti magici in pellicola e li guardi qui in esclusiva.