La collezione di dischi di Erika de Casier

Di Sensational abbiamo già detto un bel po’ di cose qui su DLSO ma, per incorniciare un disco così profondo come quello di Erika de Casier, le parole non sono mai abbastanza.

Il lavoro fa seguito a Essentials, il debutto pubblicato da indipendente, e riscrive quella narrazione amorosa non più nell’ottica dell’infatuazione ma in quella del disincanto: si raccontano drammi e relazioni tossiche con una schiettezza delicata, in un registro che non sacrifica mai l’eleganza e la gentilezza.

Questo è il linguaggio di Erika de Casier ed è colorato dalle sonorità R&B dei ’9o/2000, da Brandy alle Destiny’s Child, da Aaliyah a Janet Jackson. Nelle prossime pagine avremo modo di approfondire le influenze musicali dell’artista, spulciando nella sua personale collezione di dischi.

Prima una premessa:

“Hi, I didn’t grow up listening to records – only CD’s and whatever was on the radio and MTV, so my answers are based on that. Thank you for having me :)”

Questo venerdì Sensational uscirà anche in formato fisico :)