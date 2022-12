Kendrick Lamar, NxWorries e tutti i nomi del Primavera Sound 2023

Il Primavera Sound ha annunciato il cartellone dell’edizione 2023 che si terrà a Barcellona e a Madrid rispettivamente dall’1 al 3 giugno e dall’8 al 10 giugno. Le due città saranno “l’una lo specchio dell’altra” per due weekend consecutivi, ospitando ciascuna oltre 200 performance live condivise a 620 km di distanza, seppur con piccole eccezioni.

La rosa dei nomi, come sempre eterogenea e di livello, include i nomi di Kendrick Lamar, NxWorries, Rosalía, Blur, FKA Twigs, Baby Keem, Fred again.., Skrillex, Calvin Harris, Arlo Parks, Yves Tumor. “I’ll Be Your Mirror” dice il claim e ci sarà da specchiarsi dentro oltre che riflettere sulle scelte da fare quando saranno annunciati gli orari.

P.S. Naturalmente non possiamo citare tutti i nomi perché dobbiamo correre a mettere una sveglia per le 12 dell’1 dicembre se non vogliamo farci soffiare i biglietti sotto al naso.

La line-up completa del Primavera Sound 2023 è qui sotto: