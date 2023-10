5 beat per conoscere Orcrd

ALL OF MY DAWGS IN A BIG HOUSE è il titolo dell’esordio di Peppe Storto nel suo alias Orcrd. Il producer e membro di Specchiopaura e Thru Collected, ha pubblicato settimana scorsa per Superba Pistola (label indipendente di base a Napoli) un EP che impasta i suoni già familiari agli altri due progetti in maniera ancor più sghemba e sperimentale, spingendoci a voler approfondire dal lato produzione il suo background (che ci aspettiamo riservi un bel po’ di sorprese).

E quindi ecco qui le prod preferite attraverso cui puoi conoscere meglio il mondo strano di Orcrd:

1. Buried – Shlohmo



Shlohmo ha sempre dettato emozioni super precise e malinconiche, raggiungendo un ibrido perfetto tra pc music e il suonato, come chitarre elettriche molto distorte.

2. Unsatisfied consumer – Bogdan Raczynski



Bogdan mi ha portato a spingermi sempre più avanti, e all’estremo, con le drums – nei suoi lavori molto frenetiche e glitchy

3. I feel like a dog – Meat Computer



Meat computer è da sempre protagonista delle mie giornate. Mi ha influenzato soprattuto sul modo di scrivere rapportato al presente, riuscendo a raggiungere alti risultati anche con stili di drum semplici, quasi “trap”.

4. Allen Page’s midnight ride – Panucci’s Pizza



Da qui nasce tutto il macigno emo che mi porto dietro in ogni traccia che compongo.

5. Blue train lines – Mount Kimbie



Mi piace a 360° tutto l’universo che gira attorno a Mount Kimbie e il modo in cui abbraccia la musica sotto mille aspetti differenti – è difficile anche solo sperare a parole quando mi ispiri profondamente.