Torna l’edizione newyorkese di C2C Festival con una lineup strabiliante

Quest’anno C2C Festival compie 25 anni e, per rendere onore a questo enorme traguardo, conferma per il secondo anno l’edizione newyorkese che si terrà l’8 maggio.

Oggi è stata svelata anche la line-up che riempirà gli spazi del Knockdown Center di New York: ci saranno Arca, aya e Los

Thuthanaka, ma anche Nourished By Time, Titanic (il progetto collaborativo di I. la Católica e Mabe Fratti), Malibu, YHWH Nailgun ed

Elias Rønnenfelt. Inoltre vedremo sui tre palchi allestiti per il festival anche il duo pop NEW YORK, Avalon Emerson & the Charm, e infine uno showcase curato da The Lot Radio.

L’edizione newyorkese di C2C Festival è un assaggio primaverile di ciò che ci aspetterà in autunno con il consueto appuntamento a Torino, di cui non vediamo l’ora di scoprire di più.

Biglietti disponibili su DICE a partire da venerdì 16 gennaio.