I dischi fondamentali di PACÌ

FELUCA è l’odore del sale, il ricordo delle ginocchia graffiate dagli scogli, la nostalgia dei pomeriggi lunghissimi fatti di niente se non di casa.

Il disco d’esordio di PACÌ, alter-ego musicale di Federico Romeo, è un ritorno a quel tempo, a quel luogo familiare. Si sente l’organicità della natura, il linguaggio (seppur strumentale) di chi viene dal mare.

Per la sua realizzazione, Federico ha incontrato Emanuele Triglia, Vincenzo Lato e Luca Gaudenzi, che come lui si approcciano alla musica in maniera spontanea e con un feeling tutto mediterraneo.

Abbiamo raggiunto PACÌ per approfondire il suo background musicale attraverso gli ascolti che hanno segnato il suo percorso artistico.