Manca pochissimo al Jazz Open Modena Festival

Dopo più di trent’anni a Stoccarda, il Jazz Open sbarca per la prima volta in Italia dal 13 al 18 luglio.

Il festival “jazz and beyond” curato dal fondatore Jurgen Schlensog, si svolgerà in tre luoghi della città emiliana: Piazza Roma con il main stage, il Baluardo che ospiterà la programmazione più propriamente jazz, e il Giardino Ducale Estense con le proposte più emergenti.

On stage due star come Moby e Gregory Porter, ma anche Diana Krall, Jamie Cullum, Parov Stellar, Meute e Jean-Michel Jarre.

Non mancheranno anche proposte nostrane come sleap-e, Godblesscomputers e C’mon Tigre.

Insomma, una formula che abbraccia una vasta gamma di generi dal jazz alla techno, passando per l’elettronica più sperimentale che trasformerà il cuore di Modena in un palco vibrante a cielo aperto.

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