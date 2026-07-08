Puntine #224 – Canzoni da ricordare questa settimana

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In un disco la puntina si posiziona esattamente su quello che vogliamo sentire, in un ufficio tiene appeso quel foglietto con su scritte le cose che non dobbiamo proprio dimenticare.

PUNTINE è il nostro modo di fermare la musica bella appena uscita e farla rimanere viva nonostante il tempo voli via velocissimo.

Questa settimana: Antony Szmierek, 47SOUL, CCCC, mary in the junkyard e 5 Puntine live su YouTube.

Questa è l’ultima puntata di Puntine che scrivo, è stato un piacere e un onore.

Grazie per aver letto e ascoltato la musica bella – che gli altri ascolteranno domani – con me.