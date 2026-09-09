Milano si prepara al live degli Autechre

Gli Autechre tornano a Milano l’11 ottobre all’Alcatraz per una delle due date italiane del tour di twentytwentysix: al primo appuntamento bolognese previsto per il 10 ottobre, infatti, farà seguito il giorno successivo la tappa milanese del tour del duo britannico con uno show organizzato da 3D e Terraforma.

Entrambe le date italiane saranno aperte da MDX, progetto di Andy Maddocks (fondatore dell’etichetta di Manchester Skam Records) e dal compositore e producer Bochum Welt.

Info e biglietti per la data milanese qui.