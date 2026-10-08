I primi nomi di Linecheck 2026

Novembre è il mese della Milano Music Week e di Linecheck festival che quest’anno si prepara a un’edizione molto particolare.

Dal 18 al 21 novembre, infatti, l’evento tornerà a Milano con un programma serale e live diffuso che coinvolgerà alcuni dei punti nevralgici della scena musicale e culturale milanese.

Oltre a BASE come quartier generale, Linecheck coinvolgerà anche Arci Bellezza, Santeria Toscana 31, Germi, Instituto Cervantes e 21 House of Stories Navigli.

Si comincia con una preview il 9 novembre all’Auditorium San Fedele con ANTICO, il progetto di Alfio Antico, Lorenzo Urciullo (Colapesce) e Mario Conte e poi dal 18 si entrerà nel vivo del festival che tra l’altro, oggi, annuncia i suoi primi nomi in line-up: AMORE, restinga, Lembrete e mori per il giorno d’apertura, mentre il venerdì sarà la sera di Toxe, Mechatok,Alakaij B2B s7n e Collective Memory.

In attesa di conoscere il programma completo con gli altri nomi, ti consigliamo di assicurarti un biglietto.