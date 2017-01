James Van Der Beek è il protagonista della prima incursione in TV di Viceland con una serie basata sulla vita di Diplo.

Provvisoriamente intitolato What Would Diplo Do?, lo show in sei episodi è descritto come “Louie meets WorldStarHipHop crossed with This Is Spinal Tap” e nasce da un video realizzato per il Mad Decent Block Party dello scorso anno.