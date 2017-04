I Buckingum Palace ti raccontano Macedonia

Ci siamo fatti raccontare il succoso disco d’esordio della band salentina, Buckingum Palace. Sminuzzato fino all’osso, cioè al nocciolo, qui c’è il track by track di Macedonia.

100% frutta, senza zuccheri aggiunti.

Cosmesi

Abbiamo il buio difronte, il buio dentro noi stessi ed ovunque attorno. Cosmesi ci sorprende nella fase più profonda del nostro sonno, dove gli occhi sono addirittura socchiusi, come in una sorta di piccolo coma. A volte conviene guardarsi dentro le palpebre, piuttosto che aprire gli occhi per assistere ad un pessimo spettacolo.

Andatevene a dormire.

Vincolo polare artico

Questa canzone ha due facce: una è il vento gelato della beffa, che spunta fuori da ogni angolo non lasciandoci scampo. L’altra siamo noi che lo inseguiamo affannosamente.

Deridere la vita, canzonarla come fosse un compagno di banco durante l’età puberale, è l’unico vero gusto che si può provare ad essere i buckingum palace. Ci divincoliamo perfino dai nostri stessi sentimenti, sminuendoli con una gaia cantilena (yeah yeah).

Rangotango

Il tango del rango. Siamo comunisti. Abbasso la casta. Vaf*****lo.

Scherzi e intrallazzi mentali a parte, il termine rango è associabile al valore di qualcosa, principalmente in relazione al valore di qualcos’altro, che può essere più basso o più alto, nella concezione comune. Rangotango è la storia di X che vive nel contesto sbagliato per troppo tempo, finché un giorno se ne rende conto.

Tipo coleottero

I pokémon vengono catturati, poi addestrati per giocare alla lotta con i loro amichetti multicolore; il ché è molto carino. Sarebbe bello (o inquietante, o entrambe) che esistessero davvero. Per i profani, è necessario puntualizzare che ne esistono vari tipi. Noi abbiamo scelto il “coleottero” per descrivere la sensazione della vita in cattività. O in questo caso dell’essere confezionati, vivi o morti, in una bella teca lucida, aspettando che il tempo smetta di passare, o che da fuori la smettano di fissarci.

Colosso

Un gigante neutrale che piomba prorompente sulla tua routine. Piove, fa caldo, o fa freddo e tu vivi le solite storie, facendo i soliti incontri. Colosso è l’evento che ti rende in grado di farti delle domande. Come un elicottero troppo vicino a terra, che sorprende il tuo testone chinato verso il basso e quasi ti rapa la folta chioma.

Dallo spazio

Comprendere la gioia che provate attorno a me è una sorta di impresa titanica. Vorrei starmene in pace e mi piantate il sole negli occhi. Ma questa è una violenza bella e buona! Magari sono alieno e vengo dallo spazio. O, forse, dallo spazio ci venite tutti voi.