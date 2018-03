Ascolta in anteprima Grande Mole, nuovo singolo dei Buckingum Palace

Dei Buckingum Palace avrai già letto qui su DLSO quando ti hanno raccontato di Macedonia, il loro disco d’esordio.

Ora in uscita c’è Club, nuovo album autoprodotto che potremo ascoltare il 23 aprile.

“Grande Mole” è il primo singolo estratto ed è accompagnato anche da un video, diretto e montato da Francesco Stabili, che vi presentiamo qui sotto in esclusiva.

Lasciatevi travolgere da questa freschissima onda di shoegaze e riprese lofi:

Tramite un’estetica lo-fi, da filmato ricordo delle gite in famiglia, un approccio filo-amatoriale e un concept essenziale, l’obiettivo era quello di girare un video che rendesse fedelmente la sensazione di incomodo che si genera in chi ha qualcosa di buono da dare (e davvero non vede l’ora), ma non riesce a farlo, così si ammansisce e sosta nel mondo in attesa di un colpo di scena.