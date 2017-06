Senti come suona Elisa Bee e preparati al suo prossimo EP

Elisa Bee ha pronto un nuovo EP che uscirà per la Unknown To The Unknown di DJ Haus. Per capire come suona, comincia dall’ascoltare il remix che ha realizzato per La Fraicheur & Leonard De Leonard.

«Ho conosciuto Perrine aka La Fraicheur (giovane francese che vive a Berlino) grazie ai ragazzi della Booty Call crew; quando è uscito il mio EP “Part Four” si è innamorata della traccia “The Same” e mi ha contattata per un remix, che è uscito poco dopo. Poi mi ha invitata due volte a suonare al suo party QUER al Wilden Renate di Berlino, dichiarandosi grande fan del mio lavoro sia come producer che come DJ e proponendomi un ennesimo remix, questa volta per il suo primo EP in vinile: ed eccoci qua! Ho ricevuto la sua richiesta proprio mentre lavoravo a quello che sarà il mio prossimo EP (uscirà a Settembre); il remix è quindi stato inevitabilmente “travolto” dalle stesse vibrazioni che andranno a caratterizzare parte dei pezzi di questa mia prossima uscita. Ciò che principalmente unisce questo remix all’EP, oltre ai suoni utilizzati, sono gli stabs: incastrandosi con la drum, questi creano il motivo portante che si sviluppa per tutta la durata del brano. La ricerca degli stabs, i suoni che tramite essi ho sviluppato e il gioco quasi melodico che vanno a creare mi hanno coinvolta davvero tanto, convincendomi a porli al centro di queste mie ultime produzioni.»