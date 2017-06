“Pulviscolo” è quella traccia un po’ sghemba che Colombre qualche mese fa ha definito “un po’ la patente del disco”, “il suo nuovo mattino”.



Noi continuiamo a farci guidare dai suoi suoni distorti anche in questo lunedì mattina stropicciato ma lo facciamo in un modo speciale perché abbiamo qui in anteprima la sua performance a Pop Up – Live Sessions.

Buon inizio.