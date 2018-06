Guarda Veda Black live nel traffico di Roma per Pop Up

La crew romana di Pop Up – Live Sessions ormai la conoscete benissimo. Veda Black molto probabilmente ancora no… ma siamo qui in tempo per farvi rimediare.

Corinne – questo il suo vero nome – è una giovane cantautrice e producer di 23 anni proveniente dalla parte est di Londra. Di origini giamaicane, il suo menù offre R&B, alternative soul e una voce pazzesca.

Ne sentirete sicuramente parlare, intanto qui potete guardare in anteprima la sua Don’t you walk away, suonata con chitarra e basso mentre il traffico di un incrocio romano scorre alle spalle.

Poesia urbana.