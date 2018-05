Guarda la live-session di EN?GMA per Pop Up

A fine febbraio è uscito Shardana, il terzo album in studio di EN?GMA. Oggi vi presentiamo in anteprima una live-session speciale del rapper olbiese, alle prese con Da Vinci, uno degli estratti migliori dall’ultimo disco qui eseguito in una versione inedita e in un’ambientazione molto urban.

Come al solito, il video è a cura della crew romana di Pop Up – Live Sessions, di cui abbiamo già ospitato in passato alcune session.