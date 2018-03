Jon Hopkins ha pubblicato un video di ben 4 minuti che annuncia, con un brano, inedito il suo ritorno sulle scene.

Su Facebook ha scritto:

“I’m so happy to share some brand new music with you. There is much more news to come soon, but this is where it begins. If you can, please watch in HD, with full screen and on headphones”

Perciò metti le cuffie e ascolta qui.