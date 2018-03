Quest’estate tutti a vedere Beyoncé e JAY-Z in Italia

Dopo settimane di rumors, ecco arrivare la conferma ufficiale: Beyoncé e JAY-Z andranno in tour insieme con OTR II.

La prima data sarà a Cardiff a giugno e ne sono previste ben due anche in Italia.

Prendi nota qui sotto. Prevendite attive dal 14 Marzo.

Cardiff, UK – June 6

Glasgow, UK – June 9

Manchester, UK – June 13

London, UK – June 15

Amsterdam, NL – June 19

Copenhagen, DK – June 23

Stockholm, SW – June 25

Berlin, DE – June 28

Warsaw, PL – June 30

Cologne, DE – July 3

Milan, IT – July 6

Rome, IT – July 8

Barcelona, ES – July 11

Paris, FR – July 14

Nice, FR – July 17

Cleveland, OH – July 25

Washington, DC – July 28

Philadelphia, PA – July 30

E. Rutherford, NJ – August 2

Boston, MA – August 5

Minneapolis, MN – August 8

Chicago, IL – August 10

Detroit, MI – August 13

Buffalo, NY – August 18

Nashville, TN – August 23

Atlanta, GA – August 25

Orlando FL – August 29

Miami, FL – August 31

Arlington, TX – September 11

New Orleans, LA – September 13

Houston, TX – September 15

Phoenix, AZ – September 19

Los Angeles, CA – September 22

San Diego, CA – September 27

Santa Clara, CA – September 29

Vancouver, BC – October 2