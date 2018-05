About Links è il nuovo video molto surreale di Be A Bear

Se vi piacciono i collage, i mash-up e mettere insieme due cose diametralmente agli opposti come una palma e un panino, allora anche questo nuovo video di Be A Bear vi piacerà.

Si intitola About Links ed è proprio sui collegamenti, degli strani collegamenti che però sembrano stare molto bene assieme.

Un mash-up che vuole significare come nella vita sia tutto collegato e niente è lasciato al caso. Il risultato è un susseguirsi di scene surreali che dovete assolutamente scoprire e intuire.

Il video è girato con iPhone (in effetti tutto il progetto – dalla musica ai live set – è realizzato con l’iPhone) ed è diretto da Duccio Parisini. La clip accompagna il primo singolo estratto dal nuovo album, Climb Your Time, in uscita il 4 maggio per La Fame Dischi.