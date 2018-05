Il video dell’estate è offerto da dellacasa maldive

L’arrangiamento è di quelli storti e psichedelici à la Mac DeMarco, l’attitudine è perfettamente racchiusa in due parole “ora-mollami”, il video è un tuffo in piscina in compagnia delle emoji.

Questo è Riccardo Dellacasa, aka dellacasa maldive e con “genova” ti ha già portato in casa un pezzetto d’estate.

genova è nata all’interno di camera mia a Milano ormai due anni fa, ma si è sviluppata in quella di Edoardo a Roma quando non ci tornavano bene le parti: abbiamo deciso di trovare una nuova strofa e un riff che ci facesse volare.

Il brano descrive il desiderio di viaggiare e dell’ importanza di prendersi del tempo facendosi ispirare dalle immagini suggestive di quello che si ha intorno. Il video lo ha realizzato la talentuosa Viola Pravettoni (IG: @vi0lenza) a cui ho dato totalmente carta bianca e ha realizzato “il video dell’estate”.

dellacasa maldive esce su La Valigetta.