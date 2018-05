Egreen ti racconta Entropia 3 traccia per traccia

Il nuovo disco di Egreen, Entropia 3, è uscito il 20 aprile ed è il terzo capitolo della saga “Entropia”, nonché quindicesimo lavoro in 16 anni di attività nel panorama hip-hop italiano.

L’album contiene 11 tracce nella versione digitale e tre tracce in più in quella fisica.

Per cui qui sotto ti becchi racconto traccia per traccia della versione più corposa nell’attesa che arrivi il live al Magnolia il 19 maggio.

DAI CHE LO SAI

Ho deciso, con una discreta dose di incoscienza, di mettere un banger boom bap come track di apertura del disco, non chiedetemi il perché, forse dettato anche dal claim del ritornello in cui dico “mi chiedono quando fai roba nuova”, un po’ come se avessi voluto “riprendere” il discorso da dove l’avevo lasciato. Sono molto affezionato a Paolo – litothekid, il produttore del beat -col quale abbiamo anche fatto il mix e il master del disco – che conosco anno più anno meno, dal 2002 circa. Il pezzo rende 10 volte in più dal vivo ed è una delle tracce di cui vado più fiero in assoluto.

NON MI INTERESSA

Quando Fritz mi diede questa strumentale, mi resi conto subito che non era un cavallo facile da domare, all’anagrafe di cognome però, faccio Fantini.

Abbiamo spaccato tutte le cose e mi sono anche tolto lo sfizio di mettere qualche puntino sulle “I”. Sono molto felice che a distanza di anni, parecchi anni ormai, consolido il mio rapporto con Beppe ( Fritz ) regolarmente, sia dal punto di vista umano che da quello professionale, una menzione speciale anche al co produttore della strumentale, il giovane e talentuosissimo Marz, col quale vorrei poter fare delle cose in futuro.

GIÙ LA PORTA

Anche nel caso di 2P, abbiamo uno storico che va indietro di parecchio tempo, cercavo una strumentale che ammiccasse decisamente a sonorità diverse dalle mie solite e sono andato a colpo sicuro. Credo che lui e Adma insieme creino la giusta alchimia per poter diventare col tempo, un solido “dynamic duo” al pari di molte realtà consolidate attualmente nella scena. Mi sono divertito parecchio a scriverci sopra e senza che me lo dica nessuno, sono il primo a dire che me la cavo più che dignitosamente anche sulla trap ^_^

REAZIONE

Indubbiamente su questa perla di Karma22 (OG Padovano che non ha bisogno di presentazione alcuna, almeno per chi ha frequentato da sempre determinati ranghi dell’underground nostrano), ho scelto la via dell’introspezione, d’altronde, il beat non chiedeva altro. Sono davvero felice di aver sigillato questa collaborazione dopo anni di stima e rispetto reciproci fra me e Alessandro.

RAP ITALIANO

Questo pezzo ha già parecchi mesi di vita, l’abbiamo fatto uscire quasi un anno fa ed è stata la prima strumentale di Paolo (produttore di “Dai Che Lo Sai”) che ho voluto usare. Sicuramente anche qui non dico niente di nuovo (e di buono? :) ), se non ribadire i miei soliti concetti. L’importante è farlo bene e con tanto rispetto per la musica che ci ha cresciuti.

UNO AD UNO

5 anni sono tanti, forse troppi. 5 anni mi sono voluti per tornare sui miei passi, riconoscere alcuni sbagli, farmi un bagno di umiltà e riuscire a ricucire dei rapporti che temevo fossero destinati a chiudersi per sempre. Devo molto ad UNLIMITED STRUGGLE e crescendo si matura, si cambia idea e a volte, è giusto mettersi l’orgoglio in tasca. Inutile dire quello che rappresenta per me, aver fatto dopo tutti questi anni, un altro classico con il maestro, il don, la leggenda, ROC BEATS. Questo pezzo è un manifesto a tutti gli effetti. Facciamo musica destinata ad essere apprezzata nel tempo e ad acquisire valore negli anni.

STATO DELL’ARTE

Che dire… quando ho sentito per la prima volta questo missile di Yazee, sapevo che la responsabilità di dover fare un banger senza precedenti era considerevole. Così è stato. Non c’è molto da dire in merito, ho detto tutto nel pezzo in oggetto. Schiaccia play.

VERBAL KINT

Come per “NON MI INTERESSA”, ho preso questo beat in considerazione quasi come se fosse una sfida con me stesso, dato che non rientra decisamente negli standard della mia “comfort zone”. Ci ho tirato fuori una “concept track”, al limite dell’esoterico, dove mi sono divertito a citare 2 fra i mie film preferiti di sempre: “L’avvocato del diavolo” e “I soliti sospetti”, con una menzione speciale all’inarrivabile Jack Nicholson, nel primo, lisergico e incredibile “BATMAN” di Tim Burton. Con mio grande stupore, è stato uno dei pezzi più apprezzati del disco.

FUORI POSTO

Credo che Jay Vas, sia, per versatilità, creatività e identità musicale, uno dei produttori in assoluti più sottovalutati nell’ambiente. Ringrazio il nostro amico in comune Francesco Paura, per averci connessi e ringrazio lui, per avermi dato un’altra strumentale con la quale mi sono voluto mettere in gioco, scavando un po’ nel mio cuoricino, permettendomi di dare vita a questa “tagliata di vene” in pieno stile Fantini. Ti voglio bene Giucas.

KARMA

Anche questo è un beat di KARMA22 (fatalità ho dato lo stesso nome al pezzo, ma è solo un caso, più per il sample usato e di conseguenza il tema della canzone). Di primo acchito non era destinata alla tracklist ufficiale. Dopo che però l’abbiamo arrangiata e mixata, ci siamo resi conto che sarebbe stato uno spreco madornale non inserirla. Sono molto fiero di questo pezzo. Ciao Paolo. ^_^

NIENTE IN DOLCE

Questo pezzo per me è il più importante del disco a mani basse. Il mio ennesimo colpo di reni. Lacrime, sangue e sudore, come allora. Come sempre. Nulla da aggiungere. Schiaccia play.

GIÙ LA PORTA REMIX

Volevo da tempo coinvolgere i due amici Elfo e Peppe Rella e finalmente ho pensato che questa fosse l’occasione giusta. Una trappata di gruppo e passa la paura. Vi voglio bene, vi vedo.

JETHRO TULL FREESTYLE

Quasi per caso, mi sono ritrovato con delle strumentali del pioniere e mio mentore per osmosi, Esa. Ho scritto il pezzo in mezz’ora. Adoro il pezzo, adoro la roughness del beat e sono felicissimo di aver collaborato con Fra, il quale ha segnato indelebilmente la mia adolescenza con del rap incredibile, immortale, avanti anni luce per i suoi tempi. Una generazione intera gli è debitrice. Faremo ancora del gran rap in futuro, magari insieme, spero.