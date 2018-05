Paese – Ultime uscite italiane

“Paese”. Si chiama così e il nome è tratto da una canzone dei Fine Before You Came. È una nuova rubrica, dedicata alle cose italiane appena uscite e che vale la pena non perdersi.

Ogni tanto mi viene una gran voglia di andarmene. Riempire uno zaino con pochissime cose e raggiungere tutti quei luoghi che, da anni, vorrei vedere. Non esiste però nessun viaggio senza musica. Qui seleziono per voi le nuove e migliori cose italiane appena uscite.