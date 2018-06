Boiler Room lancia 4:3, una nuova piattaforma video che definisce come “Netflix for the underground”. Un servizio di streaming gratuito con contenuti video strettamente legati all’ambito artistico-musicale.

Tra i documentari caricati in piattaforma c’è anche Wild Combination: A Portrait of Arthur Russell diretto da Matt Wolf e disponibile per la prima volta in streaming.

Il film utilizza filmati d’archivio e delinea il ritratto di Arthur Russell attraverso le voci dei suoi familiari, di Tom Lee, degli amici più stretti e della sua stupenda musica.

Prendi al volto st’occasione e guardalo qui.