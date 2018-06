Qui c’è Megha che ti fulmina con gli Sguardi Laser

Di Megha, nuovo artista di casa Asian Fake, ti abbiamo parlato una mattina di primavera quando ci risvegliava a suon di synth pop e una valigia per il Madagascar già pronta lì sul letto.

Oggi torniamo a parlarne perché ti presentiamo in anteprima il nuovo brano Sguardi Laser. I synth sono sempre lì su un tappeto lunghissimo che ti porta dritto alla disco, con gli sguardi laser abbaglianti e lei davanti.

Il resto della storia scrivilo tu.

“Con lo sguardo riusciamo a escludere la massa, cerchiamo e cerchiamo ancora fin quando non troviamo quella persona, in qualche modo ne percepiamo la presenza per via di un legame non interamente spezzato. Sguardi Laser parla di questo, di un rapporto spezzato ma solo a metà.”.

(Megha)

La grafica bellissima è di Marco Locati.