Guarda Gibbons, il nuovo video dei Flim

I Flim sono un trio romano di musica elettronica strumentale composto da Davide Sollazzi, Massimo Colagiovanni e Giovanni Pallotti, attivi come band dal 2014 e ciascuno alle prese anche con una propizia attività di session man (da Calcutta a Giovanni Truppi, passando addirittura per Marco Mengoni).

Oggi vi presentiamo in anteprima il video post-apocalittico di Gibbons, realizzato dalla Soul Film Production. Il brano, forte di una linea di basso carica di groove e di un crescendo che incorpora anche elementi di stampo post-rock, anticipa l’uscita dell’EP Accelerate, in programma a ottobre per la nuova etichetta LDM (Ladri di Merende). La label presenterà il suo roster al pubblico venerdì 15 giugno agli Ex Magazzini di Roma (qui l’evento).