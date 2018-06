Ci siamo innamorati di Ama Lou

Di Ama Lou avrai forse sentito parlare, perché questa giovane cantautrice britannica ha da poco finito il tour con Jorja Smith.

Forse proprio questa grossa opportunità l’ha fatta conoscere in giro e arrivare addirittura a Drake che lo scorso anno ha fatto un post Instagram, citando una sua canzone e ha comprato dieci delle sue t-shirt.

He definitely found about me through [Jorja], because she’s such a promoter of music that she likes. He inboxed me and was like, ‘I love ‘TBC,’ it’s one of the best songs I’ve ever heard.‘ I’m not really such a gassed person, but I really appreciate that from someone who’s so successful and I have a lot of respect for as a songwriter and an artist.

Ama Lou ha 20 anni ma suona da che ne ha 10, pur ammettendo con onestà di aver avuto come riferimenti d’infanzia Hannah Montana, Justin Bieber e High School Musical piuttosto che un’Ella Fitzgerald.

I feel like sometimes people talk like, ‘I started listening to Ella Fitzgerald when I was 13,‘“No you didn’t, you were watching Disney Channel. What’s wrong with you?.

Forse è proprio questa sua onestà il suo punto di forza.

DDD, il suo EP di debutto, è uscito il 28 marzo ed ha solo tre tracce: Tried Up che è spiegazione cristallina del perché Jorja Smith abbia scelto proprio lei, Wrong Lesson che richiama il rap dei 90 e Wire che finisce sempre troppo presto e ci spinge a riascoltare di nuovo tutto l’EP.

DDD sta per Dawn, Day, Dusk ma – ahinoi – dura molto meno che l’avvicendarsi di queste tre parti del giorno. Tuttavia a lei non occorrono più di quei tre brani per ammaliarci con una produzione minimale, una voce calda e un songwriting autentico.

Bastano dieci minuti per innamorarsi? Sì. Anche meno.