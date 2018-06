Ti presentiamo i BOARS! con Diplexer

Volume Uno, Ep d’esordio dei torinesi BOARS!, è uscito per Variables a inizio giugno e già lascia intendere che sarà il primo di una serie di release interessanti in ambito elettronico.

Quello che vi presentiamo oggi in anteprima è il video del primo singolo estratto, Diplexer, girato da Francesco Moroni Spidalieri e Anna Cordioli (Frana Production), che racconta la storia di un amore accidentale ma non occidentale.

Del resto, come spiegano gli stessi Boars!, Diplexer vuol dire: “accoppiamento di due segnali differenti sulla stessa antenna”.

Diplexer è attrazione, sensualità, ma in particolare è “accoppiamento”. Nel brano si

ripercorrono le fasi dell’infatuazione, un avvicinamento di due elementi che sembrano non avere possibilità di incontro.

L’idea del video nasce come rielaborazione visiva della definizione e della sonorità di Diplexer. Abbiamo voluto portare lo spettatore verso un distacco dalla sfera emotiva prettamente “umana”, per amplificare poi l’emozione suscitata dall’improvviso contatto.

Fin dal primo ascolto, i due videomaker hanno trovato nel brano un’atmosfera orientaleggiante che hanno voluto valorizzare.

Il debutto live dei BOARS! è il 21 di Giugno al Magazzino sul Po di Torino,

internamente al party dell’etichetta, ’Variables All Stars’. Vietato mancare.

Foto di Irene Gittarelli