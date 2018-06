18 anni e non sentirli – Ti presentiamo KIDO e il suo primo singolo

KIDO è Gabriele Acquafredda, un ragazzo appena maggiorenne di cui qualche giorno fa abbiamo avuto modo di ascoltare l’EP di debutto.

Non vi neghiamo che ci siamo accostati a quelle tracce un po’ scettici e, col senno di poi, nemmeno vi neghiamo che siamo stati un po’ scemi.

Perché Gabriele, semplicemente, spacca già di brutto.

Con i suoi riferimenti vola alto (Flume, Burial, Shlohmo) e comunque è riuscito a costruirsi una sua personalità e a guadagnarsi anche una serie di feat. giusti per ognuna delle tracce che compongono l’EP.

Quella che vi presentiamo oggi in anteprima è All We Have in featuring con Laura Sjin.

Conservati nell’agendina sto biglietto da visita che poi lo tirerai fuori al momento opportuno.

L’EP uscirà il 3 agosto per Nameless Records.