Mentre eri lì che sceglievi il solare più adatto al tuo fototipo e puntavi il dito sul mappamondo per scegliere la meta giusta per te e il tuo portafogli, ti abbiamo confezionato una playlist freschissima da portare in vacanza.

Dentro ci trovi i brani che faranno da colonna sonora ai tuoi pisolini in spiaggia, al mare che si increspa, ai capelli che gocciolano sulla schiena.

E la cosa più bella è che te li aggiorniamo pure periodicamente.

Perciò, non fare che parti e non ci porti con te.