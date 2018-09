La linea di streetwear lanciata da Wikipedia è già sold-out

Wikipedia ha da poco lanciato una linea di streetwear in collaborazione con la Advisory Board Crystals di Los Angeles, per sostenere la conoscenza gratuita online.

La felpa bianca Internet Master, disegnata dalla Advisory, ha il logo di Wikipedia ed è già sold-out perché, oltre ad essere molto giusta, ha convinto tutti con la donazione del 100% delle vendite alla Wikimedia Foundation.

Knowledge is power and awareness is survival. In addition to being a large source of inspiration and information for our projects, Wikipedia leads us to a place in which you can imagine a world where every single human being can freely share in the sum of all knowledge.

Questo vuol dire che se l’hai comprata sei due volte figo.