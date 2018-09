Kanye West e Chance The Rapper annunciano Good Ass Job

I rumors sono stati confermati. Si chiamerà Good Ass Job il nuovo album di Kanye West e Chance The Rapper e a confermarlo è stato proprio Kanye durante l’Open Mike di Chicago.

Già un paio di giorni fa Chance aveva pubblicato su Instagram un’immagine con su scritto Good Ass Job, accendendo la miccia sul probabile titolo dell’album.

Ora è finalmente tutto più chiaro:

KANYE SAID HE MOVED BACK TO CHICAGO AND HES STAYING HERE PERMANENTLY. I LOVE YOU BRO 🐐♥️🐻 pic.twitter.com/BAoilsoOAb

— morechairs (@andyeezus) 18 settembre 2018