La playlist per conoscere meglio Jitwam

Jitwam sarà ospite all’Apollo a Milano domani sera, assieme al suo sassofonista, per l’unica data italiana.

Ma chi è Jitwam? La domanda è lecita e noi siamo qui per questo, anche perché ci teniamo a farti vivere una vita senza rimpianti.

Domani sera ti consigliamo di non perdere il live di Jitwam perché lui è un beatmaker nato in India, cresciuto in Australia e ora di base in America che ha preso tutte queste influenze multi-culturali e le ha riversate nella sua ricerca musicale.

La sua voce soul la abbina a elementi jazz o alla psichedelia, al rock, al blues o a paesaggi lounge.

Entra nel mood con questa playlist confezionata da Jitwam. Ci sembra che non servano altre parole per alzarti da quel divano.