Anderson .Paak ci rende finalmente nota la data d’uscita di Oxnard, il suo nuovo album: dobbiamo aspettare ancora un po’, per la precisione fino al 16 novembre.

Con l’annuncio su Twitter, .Paak ha anche svelato l’artwork dell’album che, come quella di Tints (brano in feat. con Kendrick Lamar) prende spunto dai poster di vecchi film.