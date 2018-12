Si intitola My Beautiful Dark Twisted DOOM ed è un nuovo mash-up comparso su YouTube che mette insieme barre di Kanye West con i beat di MF DOOM.

La follia è di ayyy__donkey e puoi ascoltare tutto qui sotto:

Tracklist

0:00 The New Workout Plan

3:19 Gold Digger

6:32 Two Words feat. Mos Def

10:20 Angels From Sierra Leone

13:36 We Major feat. Nas

15:04 Touch The Sky feat. Lupe Fiasco

18:03 Can’t Tell Me Nothing