Sostieni Pereira

Con Pereira è stato amore al primo play.

Settimana scorsa ha pubblicato il suo primo singolo, Ciabatte Galleggianti, che anticipa l’album di debutto in uscita il prossimo anno per A Modest Proposal Records.

Le sue sonorità ci ricordano quelle degli Homeshake o dello stesso Mac DeMarco e ci piacciono proprio perché ci fanno sentire leggeri come ciabatte che galleggiano sulle onde del mare.

Qui sotto puoi guardare in anteprima il video di Ciabatte Galleggianti, diretto da Pietro Groff & Joe Rasera.

“Riempi un bicchiere di sogni leggeri” ed entra qui che si sta tanto bene.