Ti presentiamo i Pentothal

I Pentothal sono una band di Palermo nata dall’incontro di Giuseppe Parlavecchio ed Enrico Piraino. Fanno musica che somiglia all’ it-pop, ma anche all’indie, all’hip hop e all’elettronica ma, sapete che in questi casi le etichette sono un po’ riduttive e pretenziose.

Per capire se tra voi e la loro combinazione di elementi c’è della chimica, vi consigliamo di schiacciare play al loro debut album, Super Cinico Club, che esce ufficialmente domani ma abbiamo il piacere di presentarvi in anteprima qui sotto.

“Super Cinico Club è una breve, estemporanea introduzione all’universo sonoro di Pentothal. Un mix delle nostre influenze, un riassunto di esperienze, storie e tentativi raccontati con synth e drum machine”